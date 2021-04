Colombia: vicariato apostolico di Guapi, una “carovana fluviale per la vita e per la pace”. In tutto il Paese già 50 i leader sociali uccisi nel 2021

È in corso da ieri e prosegue fino al 23 aprile in Colombia, nel territorio del vicariato apostolico di Guapi (Cauca) una “carovana fluviale per la vita e per la pace”, che attraversa i comuni di Guapi, Timbiquí e López de Micay. L’evento è convocato dal vicariato apostolico di Guapi, da “Cococauca” e dal Tavolo etnico territoriale per la Pace, composto da varie organizzazioni di comunità afro. Le continue minacce alla vita umana e all’ecosistema hanno portato infatti a realizzare azioni concrete nei diversi territori della costa del Pacifico (ai quali nei giorni scorsi ha fatto arrivare la propria vicinanza e solidarietà anche Papa Francesco), al fine di rendere visibili i problemi che ci sono e che continuano a incidere sulle comunità. La zona del sudovest è quella maggiormente interessata dalla violenza e dall’uccisione di leader sociali, secondo l’ong Indepaz già cinquanta dall’inizio dell’anno in tutta la Colombia (tre negli ultimi due giorni).

Padre Hilario Cuero Montaño, direttore della Pastorale sociale del vicariato apostolico, spiega: “In primo luogo, vogliamo inviare un messaggio a tutti gli attori che generano violenza nel nostro territorio, dicendo loro che condanniamo le azioni armate che si svolgono nella nostra regione, diciamo loro che stiamo scommettendo sulla vita e per la pace”. Un secondo obiettivo evidenziato dal sacerdote è la sensibilizzazione e la conoscenza rispetto al “Patto per la vita e la pace”, dal Pacifico e dal Sud-Ovest per tutta la Colombia, che è stato firmato il 10 settembre 2020 dalle diocesi del Sud-Occidente e da numerose organizzazioni.

Durante le tappe del percorso, ha detto il sacerdote, ci sono momenti di preghiera e riflessione, poiché “la pace non viene senza la preghiera”. Inoltre, in ogni comune ci sarà un segno speciale che consiste nella posa di una croce, simbolo di pace e di vita.