Diocesi: Crema, al via domani il cammino di formazione per il Grest 2021 “Hurrà”

Prendono il via domani, 21 aprile, i percorsi di formazione per il Grest 2021 “Hurrà” promossi da Pastorale giovanile e oratori della diocesi di Crema.

“L’estate 2021 presumiamo si muoverà in un orizzonte sanitario ancora problematico”, spiegano i promotori, secondo cui “solo se recupereremo con coraggio e serenità le motivazioni dell’educare anche nel tempo estivo, anche in questo tempo di pandemia, libereremo forza e serenità per progettare e proporre, ritrovare alleanze e reti, essere ancora una volta il volto di cura che le nostre comunità fanno!”. “La tentazione di rifugiarsi nei pochi, ma buoni, nell’intensivo più che nell’estensivo è forte; ed in parte comprensibile”, viene osservato. “Ma non può non suonare in noi una campanella d’allarme che richiama il carattere missionario dell’oratorio, la sua vocazione a prendersi cura anche degli ultimi e a ragionare con cuore intelligente sulla sorte dei ragazzi e degli adolescenti”.

Il cammino formativo verso l’estate prevede per il “Percorso adolescenti” due incontri online (21 e 28 aprile) promossi insieme al Consultorio diocesano; per il “Percorso educatore digitale” tre incontri online (4, 11 e 18 maggio) in collaborazione con “Oragiovane” e “Noi”; per il “Percorso coordinatori” due incontri in presenza al San Luigi (8 e 22 maggio) e uno online (25 maggio) al quale parteciperà don Andrea Lonardo della diocesi di Roma; infine, martedì 1° giugno, l’incontro con il vescovo Daniele Gianotti che conferirà il mandato a coordinatori, animatori ed educatori.