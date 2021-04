Diocesi: Sessa Aurunca, venerdì si presenta il libro del vescovo Piazza “L’uomo e il creato: sviluppo e responsabilità. Il modello della relazione”

Sarà inaugurata con la presentazione del libro di mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, “L’uomo e il creato: sviluppo e responsabilità. Il modello della relazione”, la collana “I Dialoghi del Pronao”, edita dal Centro editoriale diocesano “Lumen Gentium” della diocesi di Sessa Aurunca. L’evento si terrà venerdì 23 aprile, alle ore 17.30, in streaming: sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook “Diocesi di Sessa Aurunca” e “I Dialoghi del Pronao – Aps”.

All’incontro, a cui parteciperanno i docenti e gli studenti delle scuole del territorio, interverranno Gerardo Canfora, rettore dell’Università del studi del Sannio; Giuseppe Marotta, docente di Economia ed Estimo rurale e prorettore dell’Università del studi del Sannio e componente del Cda Consorzio per la ricerca applicata in Agricoltura della Regione Campania;Antonio Scoppettuolo, giornalista Rai e docente di Etica della cura dell’Università europea di Roma, mons. Orazio Francesco Piazza. A moderare l’incontro Filippo Ianniello dell’Associazione “I Dialoghi del Pronao”.

L’evento, che segna un’altra tappa per il cammino della diocesi di Sessa Aurunca in preparazione della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani sul tema “Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro futuro”, porrà al centro del dibattito il tema dell’ecologia integrale e proporrà una riflessione, a cinque anni dalla pubblicazione della Laudato si’, sul magistero di Papa Francesco.