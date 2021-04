Coronavirus Covid-19: Caritas Ambrosiana, webinar sulla “qualità di vita delle persone con disabilità, impegno comune oltre ogni delega”

“A oltre un anno dall’inizio dell’emergenza pandemica, per le persone con disabilità la quotidianità continua ad essere particolarmente complessa e difficile: i tempi e gli spazi di vita si sono totalmente modificati, con molte attività sospese e prassi stravolte”. In questa direzione Caritas Ambrosiana propone un momento di riflessione sulle responsabilità “che, come persone, cittadini, organizzazioni e istituzioni abbiamo rispetto alla vita delle persone fragili: come riuscire comunque, nonostante tutto, a prendersi cura di loro, della loro quotidianità, di una qualità della vita che impedisca lo sfaldamento delle relazioni e il rischio di isolamento?”. Il webinar “E chi si assume la responsabilità? La qualità di vita delle persone con disabilità, impegno comune oltre ogni delega” si terrà venerdì 23 aprile dalle ore 20.45 in diretta streaming sul canale YouTube di Caritas Ambrosiana. “Come conciliare salute e socialità, assumendosi insieme la responsabilità e a volte il rischio di scelte che garantiscano questo difficile, ma necessario equilibrio? Cosa stiamo offrendo a livello relazionale, socio-sanitario, pastorale e politico e quali risposte integrate sarebbero necessarie in risposta ai bisogni emersi ed emergenti?”. Dialogheranno su questi temi il direttore Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, la professoressa in Pedagogia e senatrice Vanna Iori, il presidente dell’Istituto Sacra Famiglia don Marco Bove. Confronteranno le loro esperienze Enrico Aspesi della cooperativa “Il seme”, una mamma – Franca Falcone – e uno studente, Stefano Tognetti. Qui per iscriversi al seminario.