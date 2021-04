Unitalsi Lombarda: il 22 aprile webinar con mons. Viganò, “Non dico ciò che dico ma ciò che l’altro comprende”

“Non dico ciò che dico ma ciò che l’altro comprende. Note sulla comunicazione”: questo il titolo del nuovo appuntamento – giovedì 22 aprile alle ore 21 – del ciclo di incontri sulla piattaforma Zoom promossi dall’Unitalsi Lombarda in occasione del suo centenario. Protagonista di questi “Eventi del centenario” è monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle scienze sociali. Dopo l’incontro del 31 marzo, una serata spirituale in preparazione della Pasqua, ora l’Unitalsi Lombarda invita ad approfondire il tema della comunicazione e lo fa con un nuovo intervento di monsignor Viganò. “Fin dal titolo l’incontro del 22 aprile invita a riflettere sull’atto di comunicare – spiegano i promotori –, partendo dall’idea che la comunicazione è anzitutto un concetto polisemico: si muove ad esempio sul limine con le scienze economiche e finanziarie, ha a che fare con i media tradizionali, con l’intelligenza artificiale, con i criteri di notiziabilità”.

“La serata con gli uomini e le donne dell’Unitalsi sulla comunicazione vuole essere una semplice e necessariamente non sufficiente introduzione alle differenti competenze richieste. In particolare – sottolinea Vittore De Carli, presidente della sezione lombarda di Unitalsi che invita anche i colleghi giornalisti a partecipare – la prospettiva sarà quella ‘pragmatica’, ovvero mostrare come la comunicazione rappresenti una situazione di interazione tra le persone che necessita una decisa capacità cooperativa. Non basta comunicare ma è necessario fare tutto quanto necessario perché la comunicazione possa essere una comunicazione efficace e positiva”.

“Siamo onorati della presenza di monsignor Viganò e il successo della prima serata ci rende particolarmente felici della proposta di questi incontri che si concluderanno a maggio, mese mariano”, sottolinea la vicepresidente dell’Unitalsi Lombarda, Graziella Moschino.

Per partecipare agli incontri, che saranno diffusi anche sul canale Facebook di Unitalsi Lombarda e che si avvalgono della piattaforma Zoom, occorre iscriversi (https://bit.ly/2NEfkFl ). Info: segreteria@unitalsilombarda.it