Bolivia: il Governo espropria terreno dove sorgono torri di trasmissione delle emittenti di San Ignacio de Velasco. Il vescovo Flock, “segno di dittatura”

Il Ministero della Difesa ha deciso di espropriare il territorio dove sono installate le torri di trasmissione di Radio Juan XXIII e del canale televisivo 9 TV, della diocesi di San Ignacio de Velasco. Il vescovo, mons. Robert Flock, ha espresso il suo forte e fermo rammarico per il gesto, che contraddice l’accordo firmato nel 2019. Si tratta di “un segno di dittatura”, ha detto senza mezzi termini il vescovo. “La diocesi si batterà per difendere i propri interessi e diritti, ma è possibile e probabile che da un momento all’altro le nostre trasmissioni vengano interrotte”, si legge nel comunicato diffuso domenica.

Secondo la Risoluzione ministeriale n. 0129, del 5 marzo 2021, il Ministero della Difesa ha deciso di espropriare il colle della diocesi di San Ignacio per la realizzazione di un “Radar Trac 2000”, per l’attuazione del sistema di difesa aerea integrata.

Mons. Flock ha reso nota la situazione e ha sottolineato che si tratta di un’azione ostile nei confronti della diocesi, “poiché nel 2019 si era convenuto, di comune accordo, di cedere parte della proprietà (0,4365 ettari)”, in modo che i progetti del Governo non compromettessero le strutture diocesane. Un accordo recepito dalla Risoluzione ministeriale n. 0389 del 7 ottobre 2020, ora abrogata.