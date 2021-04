Diocesi: Caritas Bolzano, la consulenza per i debitori disponibile anche via WhatsApp

Chi ha domande sulla gestione del denaro e avesse bisogno di una risposta rapida può ora contattare discretamente la Consulenza debitori della Caritas di Bolzano anche via WhatsApp. I consulenti sono disponibili al numero 335 17 60 546 al cosiddetto “ServiceDebiti”.

“È un’offerta di consulenza a bassa soglia per persone in difficoltà finanziarie o che hanno anche solo una domanda veloce da porre e non vogliono, o non possono, andare personalmente negli uffici per una consulenza. In questo modo si intende raggiungere anche i più giovani, che preferiscono comunicare attraverso i nuovi media”, spiega il responsabile del servizio di Consulenza debitori, Stefan Plaikner. “Anche nel mondo digitale non è sempre facile trovare le informazioni di cui si ha bisogno in una particolare situazione. Attraverso il ServiceDebiti, i nostri consulenti possono rispondere rapidamente a domande e dare consigli che aiutano le persone a orientarsi meglio nelle questioni economiche e mettere sotto controllo in modo autonomo una situazione finanziaria critica”, spiega il direttore della Caritas, Paolo Valente, sicuro che la modalità di fruizione semplice e discreta via WhatsApp renderà più facile a molte persone rivolgersi alla Consulenza debitori.

Consulenze dettagliate e individuali sul tema del denaro, dei debiti e della prevenzione continuano a essere offerte nelle sedi di Bolzano (via Cassa di Risparmio 1, tel. +39 0471 304 380), Merano (via Galileo-Galilei 84, tel. +39 0473 495 630), Bressanone (via Stazione 27/a, tel. +39 0472 205 927) e Brunico (via Paul-von-Sternbach 6, tel. +39 0474 413 977) attraverso colloqui personali, telefonici o rispondendo via e-mail (sb@caritas.bz.it).