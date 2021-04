Associazioni: istituito il comitato scientifico di “Tu es Petrus”

L’associazione internazionale di ispirazione cattolica “Tu es Petrus”, che ha come presidente onorario il card. Kurt Koch ed è stata fondata nel 2005 a Battipaglia (Sa) dal card. Francesco Marchisano e dal vaticanista Gianluca Barile, ha ufficialmente istituito il proprio comitato scientifico, alla cui presidenza onoraria è stato chiamato il sacerdote Maurizio Patriciello. Compito del neonato organismo – si ricorda in una nota – è quello di collaborare con il Consiglio direttivo nella selezione dei vincitori del Premio internazionale “Tu es Petrus”, già consegnato nel 2013 a Papa Francesco in Vaticano e giunto quest’anno alla sedicesima edizione.

Compatibilmente con la situazione pandemica, la sedicesima edizione del Premio internazionale “Tu es Petrus” si terrà il prossimo mese di novembre nella tradizionale aula consiliare del Comune di Battipaglia. Nell’attesa, l’associazione, che ha propri iscritti e delegazioni in oltre 70 Paesi del mondo, ha pubblicato il suo nuovo sito Internet istituzionale per illustrare gli scopi e le finalità delle proprie attività, che hanno al centro il ministero e la figura del Papa quale vicario di Cristo e successore dell’apostolo Pietro.