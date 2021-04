Diocesi: Matera-Irsina, l’arcivescovo Caiazzo ordina 3 nuovi sacerdoti tra il 24 aprile e l’8 maggio

Tre nuovi presbiteri saranno ordinati per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina. L’ordinazione di don Fabio Vena si terrà sabato 24 aprile, quella di don Alberto Delli Veneri sabato 1° maggio e di don Marco Di Lucca, sabato 8 maggio. Tutte le celebrazioni saranno nella basilica cattedrale di Matera, alle ore 18.

Don Fabio Vena nasce a Tricarico il 14 febbraio 1994; è stato ordinato diacono il 7 settembre 2020 a Tinchi e ha svolto il suo ministero diaconale presso la parrocchia S. Agnese di Matera. Don Fabio presiederà per la prima volta l’Eucaristica nella chiesa Madonna del Carmine a Tinchi di Pisticci alle ore 11 di domenica 25 aprile.

Don Alberto Delli Veneri nasce a Policoro il 3 agosto 1983 e risiede a Scanzano Jonico. Ha lavorato come operatore socio sanitario presso l’ospedale San Carlo di Potenza. È stato ordinato diacono il 12 settembre 2020 a Scanzano e ha svolto il suo servizio pastorale diaconale presso la parrocchia San Giovanni Bosco a Marconia dove continuerà a svolgere quello sacerdotale. Don Alberto presiederà le prime celebrazioni eucaristiche domenica 2 maggio alle ore 11 e alle ore 19 presso la parrocchia Maria SS. Annunziata di Scanzano Jonico e il 9 maggio alle ore 18,30 e alle ore 20 presso la parrocchia San Giovanni Bosco in Marconia.

Don Marco Di Lucca, della parrocchia San Giovanni Battista di Ferrandina, nasce a Matera il 20 marzo 1992. Ha fatto varie esperienze lavorative nell’ambito della ristorazione e del turismo. È stato ordinato diacono il 14 settembre 2020 a Ferrandina e ha svolto il suo servizio pastorale diaconale presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa a Matera oltre che svolgere le funzioni di segretario dell’arcivescovo. Don Marco presiederà le prime celebrazioni eucaristiche domenica 9 maggio alle ore 11 presso la parrocchia San Giovanni Battista di Ferrandina e alle ore 18 presso la parrocchia chiesa madre di Santa Maria della Croce in onore della patrona di Ferrandina. Infine, domenica 16 maggio, alle ore 11,0 e 19,30, celebrerà la santa messa presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa di Matera, dove ha svolto il suo servizio pastorale diaconale.

Tutte le cerimonie di ordinazione potranno essere seguite in diretta streaming curata dal giornale diocesano Logos: sul sito di Logos, sulla pagina Facebook Logos Matera, sul canale Youtube di Logos Matera, oltre che sito web diocesano.