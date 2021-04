Domenicani: Firenze, il 30 aprile nella basilica di Santa Maria Novella incontro con il card. Zuppi su “La Parola di Dio e i giovani”

Nell’ambito delle iniziative promosse per festeggiare gli 800 anni di fondazione della comunità Domenicana di Santa Maria Novella, a Firenze, è in programma per il prossimo 30 aprile un incontro su “La Parola di Dio e i giovani” che vedrà come relatore l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi. L’incontro si terrà presso la basilica di Santa Maria Novella alle 19 e sarà anche trasmesso online sulla pagina Facebook “Frati Domenicani di Santa Maria Novella” e sul canale YouTube “Opera Santa Maria Novella”.

A 800 anni da quando san Domenico, padre dell’Ordine dei predicatori, inviò 12 frati a Firenze per fondarvi una comunità, il giubileo di Santa Maria Novella è stato aperto il 25 marzo con la presenza dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, e proseguirà fino al 31 dicembre 2021, quando si concluderà con una celebrazione eucaristica. Oltre a numerosi incontri e appuntamenti (in presenza e online), in questo anno è stata concessa dalla Penitenzieria Apostolica l’indulgenza.