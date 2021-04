Teologia: Istituto Giovanni Paolo II, le novità del nuovo anno accademico

Studi sul femminismo e sul patriarcato, su disabilità, economia e adozioni, e ancora studi storici e biblici, teatro, arte, letteratura e cinema. Nell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”, il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II rilancia la sfida degli studi su Matrimonio e Famiglia con un’offerta formativa che allarga il proprio orizzonte, aprendosi in particolare ai laici. Il nuovo piano di studi del Jp2 – che vedrà a settembre l’arrivo del nuovo preside Philippe Bordeyne – segue i due sentieri tracciati da papa Francesco: da un lato i percorsi formativi in Teologia del matrimonio e della famiglia, dall’altro quelli in Scienze del matrimonio e della famiglia, particolarmente indicati per i laici, come professionisti che operano nel campo della formazione e dell’assistenza socio-sanitaria, dei consultori e dei presidi educativi, delle istituzioni diocesane e delle comunità parrocchiali. Tra le novità dell’anno accademico 2021-2022 – si legge in una nota – ci saranno anche i “Percorsi Amoris laetitia”, che possono essere frequentati anche in modalità online, rivolti a laici, coppie, presbiteri, religiosi che operano nei vari contesti della Chiesa italiana. “Desideriamo dialogare ancor più intensamente con le numerose istituzioni ecclesiali, sociali e civili che hanno a cuore la condizione storica delle famiglie”, spiega l’arcivescovo Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere dell’Istituto. “E per farlo si impone un coraggioso processo di riforma per quanto riguarda le pratiche di apprendimento e i metodi di ricerca che sappiano accompagnare la formazione di un pensiero critico, creativo e cooperativo”. Anche per questo i corsi tradizionali sono affiancati da laboratori aperti a tutti e particolarmente indicati per l’aggiornamento dei laici, dedicati rispettivamente alle pratiche dell’accompagnamento familiare (counseling, coaching, mentoring) e alle arti come luogo espressivo delle dinamiche familiari. “Naturalmente analogo potenziamento riguarda l’area teologico-pastorale – gli fa eco il preside Pierangelo Sequeri – particolarmente aggiornata per quanto riguarda la visione cristiana della differenza e dell’alleanza uomo-donna nell’ambito della creazione, della società, della Chiesa”. Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2021. È possibile iscriversi ed iniziare a seguire i corsi anche a partire dal secondo semestre. Il 21 maggio è previsto anche un Open Day online con la presentazione live dei corsi, che consentirà di entrare in aule virtuali e di porre domande ai docenti.