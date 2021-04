Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi la sesta meditazione per i “Tredici martedì” dedicata all’incontro con San Francesco

Con la sesta video-meditazione dedicata al Capitolo delle Stuoie e all’incontro tra San Francesco e Sant’Antonio giunge quasi alla metà del percorso dei “Tredici martedì”, che per 13 settimane ci prepara spiritualmente alla Festa di Sant’Antonio da Padova, il 13 giugno.

Oggi fra Roberto Brandinelli, si legge in una nota dei frati della basilica del Santo, “ci racconta dell’incontro tra Francesco e Antonio, avvenuto ad Assisi nel 1221. Un evento che cambiò per sempre la vita del nostro amato Santo e che ancora oggi, a 800 anni di distanza, ci mostra l’attualità del suo pensiero e delle sue proposte. Anche il nostro cammino spirituale può cambiare, orientandosi sempre di più a Dio, ma perché ciò avvenga c’è bisogno di incontri decisivi e di testimonianze forti, che diano senso alla vita. La pandemia si è portata via molti di questi testimoni”.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica del Santo, oggi, alle ore 18, si potrà seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.