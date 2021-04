Teologia: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, il 5 maggio confronto a tre voci su presente e futuro. Introduce mons. Paglia

La cattedra Gaudium et Spes, in occasione del 40° anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, mercoledì 5 maggio alle 15 propone “Oggi e domani. Immaginare la teologia”, un confronto a tre voci sul presente e futuro della teologia. Il compito di “immaginare” il sapere della fede è stato indicato a più riprese dal magistero di Papa Francesco, spiega un comunicato. Pertanto “anche la teologia deve contribuire, nel modo che le è proprio, alla fraternità umana di cui quella cristiana è sacramento”. Al confronto, moderato da Lucia Vantini (Università di Verona), sono invitate tre figure emblematiche della teologia contemporanea: Christoph Theobald (Centre Sèvres de Paris), Elmar Salmann (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma) e Pierangelo Sequeri (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II). “La solidità, la sensibilità ecclesiale e culturale che distingue il loro lavoro promettono uno spazio dove leggere il presente e immaginare l’avvenire teologico, nonostante tutto, con la gioia del Vangelo”, conclude il comunicato. L’incontro, che sarà trasmesso in diretta su YouTube e Facebook in italiano, inglese e francese, verrà aperto dal saluto di mons. Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere dell’Istituto Giovanni Paolo II.