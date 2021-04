Diocesi: Torino, domani convegno online “Il limite che non limita” promosso dal Tavolo per la Pastorale della disabilità

Sarà dedicato a “Il limite che non limita. Disabilità, comunione e inclusione” il tradizionale convegno promosso del Tavolo per la pastorale della disabilità dell’arcidiocesi di Torino. L’evento, che si terrà online sabato 17 aprile dalle 9 alle 12, vede coinvolti diversi Uffici diocesani: Ufficio per la Pastorale della salute, Caritas diocesana, Ufficio catechistico, Ufficio per la Pastorale della famiglia, Ufficio diocesano scuola, Ufficio per la Pastorale dello sport, Ufficio per la Pastorale del turismo e tempo libero, Ufficio per la Pastorale dei giovani e dei ragazzi.

Ad aprire i lavori sarà la relazione introduttiva dell’arcivescovo Cesare Nosiglia. Seguirà l’intervento di don Stefano Buttinoni, responsabile Caritas per la Disabilità nella zona pastorale V dell’arcidiocesi di Milano, sul tema “Pandemia e disabilità: quali nuovi stili e modalità di relazione?”. Verranno poi proposte alcune “Testimonianze in tempo di Covid dal mondo della scuola, delle famiglie, degli oratori, dell’associazionismo”. Il convegno, moderato da Ivan Raimondi, vicedirettore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, è rivolto in particolare a catechisti, insegnanti di religione, ministri straordinari della Comunione, operatori pastorali della Carità e della Salute, gruppi famiglia, animatori della liturgia e negli oratori.