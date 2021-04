Integrazione: Acli Vicenza, al via un corso di lingua italiana per stranieri

Un corso di lingua italiana per stranieri. Lo organizzano le Acli di Vicenza. Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 18 alle 20, al Centro parrocchiale di Ospedaletto, in via Girotti. “L’integrazione è per la nostra associazione una priorità, per combattere le disuguaglianze e consentire a ogni persona di poter ‘competere’ alla pari – spiega il presidente provinciale delle Acli di Vicenza aps, Carlo Cavedon –. Conoscere la lingua significa non provare disagio nel territorio in cui si vive, ma al contempo essere accolti ed accettati da chi lo vive. Parlare l’italiano, inoltre, consente agli stranieri che si trovano nel nostro Paese di destreggiarsi con le norme, non sempre semplici, che lo regolamentano, così come con la burocrazia, dalla quale non si può prescindere”.

Le attività formative inizieranno a maggio 2021 e le iscrizioni sono già aperte (chiusura richieste entro il 23 aprile 2021). Per iscriversi o per ricevere informazioni sarà sufficiente inviare una mail con i propri dati, nome, cognome e telefono, all’indirizzo: vicenza@acli.it.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con don Marco Bedin, parroco della parrocchia di Ospedaletto, rientra nell’ambito del progetto “Le Acli di Vicenza aps al servizio della rete dei propri circoli, delle persone e della comunità”, finanziato con risorse del 5 per mille Irpef – anno 2018.

“Promuovere l’integrazione degli stranieri nel nostro territorio, infatti, è un atto di civiltà e di buon senso, nonché una scelta che guarda al futuro ed allo sviluppo della nostra rete sociale ed economica”.