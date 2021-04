Movimento per la vita: online il nuovo catalogo gadget per promuoverne valori e raccogliere fondi

E’ on line sul sito del Movimento per la vita italiano (Mpv) il nuovo catalogo gadget che nasce, si legge nella presentazione, come “servizio per i Cav e Mpv locali e, proprio per questo”, ogni articolo presenta due “prezzi”: il primo è il prezzo di acquisto per le associazioni, il secondo è il “prezzo consigliato al pubblico”, ovvero l’offerta che il Movimento suggerisce ai centri locali di chiedere. Gadget, DVD e libri “non sono solo una forma di promozione dei valori del Mpv, ma anche un mezzo per la raccolta fondi”.

Dai gadget istituzionali alla collezione Sos, “pensata per raggiungere un elevato numero di ragazze che potrebbero trovarsi in difficoltà, si tratta gadget di uso quotidiano studiati appositamente per diventare strumento per un contatto immediato in caso di bisogno”, alla linea “You” che ha l’obiettivo di sganciarsi dai gadget istituzionali o “classici” orientandosi invece su “messaggi emozionali adatti a chiunque”. Oppure biglietti d’auguri, babybox per neomamme, prodotti artigianali ed equosolidali, libri da collezione e materiale divulgativo di diverso tipo.

Il Mpv informa che in vista della festa della mamma ormai alle porte viene applicato uno sconto del 25% su tutto il catalogo. Inoltre, con un ordine minimo di 15 euro in omaggio un calendario 2021 da tavolo o da parete, realizzato dal fotografo di fama internazionale Sorin Popa. I bambini fotografati sono quelli salvati dal Cav di Timisoara (Romania) e per ogni calendario verrà devoluto 1 euro allo stesso Centro.