Papa Francesco: tweet, “ci vergogniamo davanti a Dio per tanti bambini in condizioni disumane, sfruttati, schiavizzati”

“Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane, sfruttati, maltrattati, schiavizzati, profughi. Di tutto questo noi ci vergogniamo davanti a Dio”. Lo ha scritto Papa Francesco oggi, in un tweet, in occasione della Giornata internazionale contro la schiavitù infantile, che si celebra ogni 16 aprile, in ricordo di Iqbal Masih, pakistano, morto a soli 12 anni per aver cercato di promuovere la difesa dei bambini dallo sfruttamento lavorativo.

