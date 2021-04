Diocesi: Locri-Gerace, il ringraziamento del Papa per il dono dell’essenza di bergamotto”

“Il Santo Padre ha accolto con piacere le espressioni di augurio che ella, anche a nome di codesta comunità diocesana, gli ha indirizzato in occasione della Santa Pasqua, accompagnato dal dono dell’essenza del bergamotto”. Inizia così la lettera a mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, che è arrivata dal Vaticano a firma dell’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, in ringraziamento dell’omaggio dell’essenza del bergamotto per profumare il Sacro Crisma nelle 225 diocesi italiane e in altre diocesi straniere. Nella lettera della Segreteria di Stato del Vaticano viene evidenziato che “il Sommo Pontefice riconoscente per l’attestato di affetto e per il cortese omaggio, come pure per l’assicurazione delle preghiere per il suo universale ministero, esorta a volgere lo sguardo a, Cristo Risorto, perché sani le ferite dell’umanità afflitta”. Quindi il Papa chiedendo “di perseverare nella preghiera per lui”, invia la benedizione apostolica al vescovo di Locri-Gerace “e a quanti sono affidati alle sue cure pastorali”.