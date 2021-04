Famiglia: Roma, dal 19 aprile un corso di alta formazione sui “Linguaggi e tecniche della consulenza on line”

“Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per essere felici in modo nuovo”. Parte da questa affermazione di Papa Francesco – contenuta nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia – il nuovo Corso di alta formazione “Linguaggi e tecniche della consulenza familiare on line”, promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose Ecclesia Mater in collaborazione con l’Associazione italiana consulenti coniugali e familiari (Aiccef), con il patrocinio del Centro per la pastorale familiare della diocesi di Roma. L’inaugurazione del percorso formativo è in programma per lunedì prossimo, 19 aprile, alle 16.45, nella Sala cardinale Ugo Poletti del Palazzo Lateranense e verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina YouTube della diocesi di Roma (non è prevista la partecipazione in presenza). Ad introdurre i lavori sarà mons. Andrea Manto, vicepreside dell’Istituto superiore di Scienze religiose Ecclesia Mater. Interverranno poi il ministro per la Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; la presidente nazionale Aiccef, Stefania Sinigaglia; la coordinatrice del corso, Assunta Lombardi: e Francesco Citarda, docente del Corso. Quindi mons. Pierangelo Pedretti, segretario generale del Vicariato di Roma, terrà la lectio magistralis su “Bisogni emergenti e nuove risposte per sostenere la relazione coniugale e la famiglia”. “È la prima volta in Italia che si progetta un Corso di alta formazione sulle dinamiche della consulenza familiare on-line, sulla spinta dei problemi causati dalla pandemia, per supportare la famiglia, sia nella dimensione di coppia che in quella di genitori”, sottolinea mons. Manto. Il corso è rivolto ai consulenti familiari e si svolgerà a distanza: rilascia 25 crediti formativi e prevede cinque moduli formativi con frequenza bisettimanale (lunedì e giovedì dalle 18 alle 21.15) e un incontro conclusivo, per un totale di 128 ore di lezione. È prevista una prova di verifica a conclusione di ogni modulo, nonché la realizzazione di un progetto finale.