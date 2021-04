Diocesi: Padova, dialogo con il vescovo Christian Carlassare per i “Lunedì della Missione”

Lunedì 19 aprile, alle 20.45, in diretta su Facebook, appuntamento con i “Lunedì della Missione”, percorso che vede la collaborazione dell’Ufficio di Pastorale della missione di Padova, Medici con l’Africa-Cuamm e Missionari comboniani, e in questa occasione anche del Centro missionario diocesano di Vicenza. Ospite e testimone di questo appuntamento sarà mons. Christian Carlassare, il vescovo italiano più giovane del mondo, nominato l’8 marzo scorso da Papa Francesco vescovo della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan.

Con lui e con i missionari comboniani che l’hanno accompagnato nel suo percorso formativo e che ben conoscono la terra di cui diventa pastore, saranno indicate le sfide e le attese del popolo del Sud Sudan, piegato da una grave crisi economica, da una violenta espropriazione delle risorse e da continui scontri etnici. “Sogno – racconta padre Carlassare – che l’incubo del conflitto sia finito, che la violenza si tramuti in tenerezza, la rabbia in un cuore pacificato, la paura in fiducia e dialogo. Sogno che i giovani non siano costretti a darsi alle armi. Sogno un Paese dove la dignità di tutti i cittadini sia rispettata senza distinzioni di etnia, di classe o di genere”.

Lo scorso anno padre Carlassare ha pubblicato il romanzo “La capanna di padre Carlo” in cui “la missione è la vera protagonista, una missione che vuole salvare l’umano in ogni persona e situazione attraverso personaggi ispirati a persone reali”. “I personaggi del romanzo sono ispirati da persone reali: ho cercato di presentarne i tratti e l’insegnamento che ho colto da ciascuno di loro. Ogni personaggio appare immerso nelle proprie contraddittorietà, ma non annientano la bontà di ciascuno. Se nessuno può essere innalzato, nessuno può al contempo essere condannato. Il Signore sa scrivere dritto nelle righe storte di ognuno”. L’incontro, aperto a tutti, è in diretta sulle pagine Facebook e YouTube dell’Ufficio missionario.