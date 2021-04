Cottolengo: per la preparazione alla festa del santo novena nelle case dei 4 continenti

Da martedì 21 a mercoledì 29 aprile in tutte le “Piccole Case della Divina Provvidenza” presenti nel mondo si terrà la novena in preparazione alla solennità di san Giuseppe Benedetto Cottolengo che si festeggia il 30 aprile.

Ogni giorno della novena alcuni membri della famiglia carismatica cottolenghina presenti in quattro continenti proporranno riflessioni esperienziali su aspetti del Carisma e della Spiritualità del Santo Cottolengo. “Attraverso i nuovi mezzi di comunicazione che nel tempo della pandemia abbiamo imparato ad usare maggiormente – sottolinea il padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice – in preparazione alla festa del santo Cottolengo compiremo un cammino condiviso con tutti i figli e le figlie della Piccola Casa sparsi nel mondo. La novena vuole essere occasione propizia per crescere nella comunione ed essere ulteriormente motivati nel nostro servizio, uniti dall’unico spirito e dagli insegnamenti del nostro fondatore, per approfondire i temi pastorali dello scorso anno ‘Molti un solo Corpo. Insieme nella Piccola Casa’ e quello di quest’anno ‘Collaboratori dell’Opera creatrice di Dio. Il lavoro nella Piccola Casa’”.

Le riflessioni saranno trasmesse dalla Chiesa Grande della Piccola Casa di Torino (via Cottolengo 14) sul canale YouTube, al link pubblicato sul sito www.cottolengo.org, nelle versioni in lingua italiana, inglese e spagnola. Tutti gli incontri della novena inizieranno, alle 17, con l’Inno del Santo a cui seguiranno la riflessione e la preghiera dei Vespri. Aprirà la novena martedì 21 aprile il padre Arice, con una meditazione sul tema “Nelle braccia del Padre provvidente”. Venerdì 30 aprile, nella solennità del santo Cottolengo, si terranno alle 7 la celebrazione eucaristica presieduta da don Sabino Frigato, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Torino, alle 10 la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, e alle 17 i Vespri solenni presieduti da padre Carmine Arice.