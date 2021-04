Diocesi: Caritas Catania, domani ad Adrano inaugurazione del Centro di ascolto con mons. Gristina

Verrà inaugurato domani, sabato 17 aprile, ad Adrano, il Centro di ascolto cittadino. Un servizio della Caritas vicariale del XIV vicariato dell’arcidiocesi di Catania, per ascoltare e aiutare i soggetti più fragili della città. All’inaugurazione, in programma alle 10.30 in piazza Barone Guzzardi 14, sarà presente anche l’arcivescovo Salvatore Gristina.

Diversi i servizi che saranno attivi presso il Centro di ascolto. Il punto di partenza – viene spiegato – sarà sempre l’ascolto delle storie di sofferenza che consentiranno ai volontari di attuare nei confronti degli assistiti un orientamento verso le reali esigenze e una ricerca delle soluzioni più adeguate tramite un accompagnamento che “restituisca – si legge nella brochure della presentazione – la speranza di un cambiamento attraverso dei punti di riferimento”.

Il Centro di ascolto sarà operativo tutti i mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nei locali parrocchiali di piazza Barone Guzzardi 14, grazie al servizio di sedici volontari che si alterneranno per coprire tutti i turni orari. “Questo Centro di ascolto – sottolinea il vicario foraneo, don Pietro Strano – nasce con la stretta collaborazione delle Caritas parrocchiali. Oltre ai volontari, indispensabili per l’attività, ci appoggeremo anche ai servizi del territorio: Asp, Servizi sociali, professionisti specializzati quali medico, psicologo, pedagogo, assistente sociale e molti altri”.

Domani sarà presente anche la direzione della Caritas diocesana di Catania che, nel corso degli ultimi mesi, ha contribuito alla formazione dei volontari che presteranno servizio nel nuovo Centro di ascolto. Per don Piero Galvano, direttore dell’organismo pastorale diocesano, “si tratta di un giorno importante perché si aggiunge sul territorio, nel segno dell’amore verso il prossimo, un nuovo servizio a disposizione dei fratelli e delle sorelle più bisognosi”.