Diocesi: Napoli, restituito dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale un dipinto rubato 28 anni fa da chiesa di via Posillipo

Un dipinto a olio su tela del XIX secolo raffigurante “San Giovanni Evangelista” è stato restituito dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) alla chiesa di Santa Maria Assunta di Costantinopoli di via Posillipo, a Napoli. La tela che, assieme ad altri quattro dipinti, era stata rubata da ignoti nel gennaio del 1993 nella chiesa del capoluogo partenopeo, è stata restituita al parroco, don Salvatore Russolillo, dal comandante del Nucleo Tpc di Udine, Lorenzo Pella, alla presenza di mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare di Napoli, e di Rosa Romano, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli.