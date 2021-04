Clima: Ue, nel 2020 riduzione del 13,3% di emissioni gas effetto serra del Sistema europeo di scambio di quote (Ets)

Nel 2020 nell’Ue sono diminuite del 13,3% le emissioni di gas a effetto serra degli operatori coperti dal sistema di scambio di quote di emissioni: la riduzione rispetto al 2019 deriva da un calo dell’11,2% delle emissioni da impianti fissi e un calo del 64,1% nelle emissioni del trasporto aereo. Anche il settore elettrico ha registrato un calo delle emissioni pari al 14,9%, per la riduzione del consumo di elettricità dovuta alla pandemia e alla transizione dalla produzione di elettricità dal carbone a quella prodotta con il gas naturale e con le energie rinnovabili. È la Commissione europea a comunicare oggi questi dati: “Se il forte abbassamento dipende in parte dalla pandemia”, il commento, “tuttavia mostra come il sistema di scambio di quote di emissione (Ets) sia uno dei nostri strumenti di politica climatica più efficaci”. Per questo la Commissione a giugno presenterà proposte per rafforzare ed eventualmente estendere l’Ets, per “adattare l’insieme delle misure alla nostra accresciuta ambizione in materia di clima”. Oggi l’Ets copre le emissioni di oltre 10.000 centrali elettriche, impianti industriali e compagnie aeree che insieme generano circa il 40% delle emissioni di gas serra dell’Ue. La Commissione tiene un “registro delle transazioni” con i dati comunicati dai diversi operatori (https://ec.europa.eu/clima/ets/welcome.do?languageCode=it).