Diocesi: Carpi, domani il secondo appuntamento con la preghiera a san Giuseppe stavolta sulle emergenze nel mondo del lavoro

Si svolgerà domani il secondo appuntamento con la preghiera a san Giuseppe, a Carpi, nell’anno straordinario a lui dedicato e in tempo di pandemia. L’invito è a partecipare in presenza o attraverso le modalità on line al cammino di preghiera, iniziato sabato 10 aprile, che prevede altri tre appuntamenti il 17 e il 24 aprile e il 1° maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore e per il mondo del lavoro.

La chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Carpi, eretta a santuario interdiocesano, è il luogo dove si svolgeranno gli incontri: il 17 e 24 aprile con inizio alle 18 con uno spazio di commento biblico e testimonianze, seguito alle 19 dalla Messa, mentre il 1° maggio è prevista alle 19 la Messa per il mondo del lavoro organizzata dalla Commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro e dalle Acli di Carpi. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul sito diocesicarpi.it e sul canale Youtube Notiziecarpi.

Domani si pregherà affinché nel mondo cresca la capacità di solidarietà e collaborazione, perché tutti i disoccupati possano trovare un’occupazione dignitosa. Si pregherà per tutti coloro che a causa della pandemia trovano particolare difficoltà a portare avanti la propria attività o vedono a rischio il lavoro. Il testo biblico di riferimento è “Il rifugio in Egitto (Mt 2,13-15)” con il commento di don Carlo Bellini. Testimonianze dal mondo del lavoro da Giovanni Arletti e Nadia Bertelli.

Alle 19, la Messa presieduta da don Anand Nikarthil, parroco di Fossoli e Budrione-Migliarina.