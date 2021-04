49ª Settimana sociale: diocesi liguri, da questa sera un ciclo di trasmissioni tv su ambiente, lavoro e futuro

Le diocesi liguri si preparano insieme alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si terrà ad ottobre a Taranto: attraverso i rispettivi Uffici per la Pastorale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace, salvaguardia del Creato, hanno infatti deciso di lavorare su un ambizioso progetto comune unendo le proprie diverse risorse e utilizzando il mezzo televisivo (e in seconda battuta anche quello dei nuovi media). Parte infatti da oggi su TelePace, emittente della diocesi di Chiavari ma visibile in tutta la Liguria, un ciclo di dodici trasmissioni che avranno lo stesso titolo della settimana sociale, “Il pianeta che speriamo”: si parlerà dei quattro grandi temi che verranno affrontati, ossia la bioeconomia e l’economia circolare, la digitalizzazione, le politiche che favoriscono l’efficientamento energetico e l’investimento sulle persone. Appuntamento quindi stasera alle 21.50 su Telepace 1, canale 15 del digitale terrestre, oppure in diretta streaming sul sito www.teleradiopace.tv (nel riquadro azzurro con le dirette) o ancora in alternativa su quello dell’emittente spezzina www.teleliguriasud.it. Prossimamente i video di queste esperienze raccolti in varie realtà saranno rieditati e pubblicati sulla pagina Facebook de Il Letimbro.