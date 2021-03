Yemen: Ue, 95 milioni di euro in aiuti umanitari. Popolazione minacciata da guerra, Covid e carestie

(Foto ANSA/SIR)

La Commissione europea sta stanziando 95 milioni di euro in aiuti umanitari “per far fronte ai bisogni più urgenti delle persone nello Yemen”, che vivono “tra livelli record di malnutrizione infantile, una minaccia imminente di carestia e nuovi combattimenti”. Si prevede che “oltre 2 milioni di bambini e oltre 1 milione di donne incinte e madri soffriranno di malnutrizione acuta nel 2021, mentre l’escalation delle ostilità costringerà migliaia di famiglie a lasciare le loro famiglie”. Il nuovo finanziamento è stato annunciato dal commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, all’evento di impegno ad alto livello per lo Yemen, svoltosi oggi, marzo ospitato da Nazioni Unite, Svezia e Svizzera. Il commissario Lenarčič ha dichiarato: “L’Ue non dimentica la terribile situazione delle persone nello Yemen che sono di nuovo sull’orlo della carestia dopo aver sopportato il peso della peggiore crisi umanitaria del mondo. Nuovi finanziamenti dell’Unione saranno essenziali per mantenere gli aiuti salvavita per milioni di persone esauste dopo un anno disastroso segnato da combattimenti, Covid-19 e ulteriore collasso economico. Le parti in conflitto devono facilitare l’accesso delle organizzazioni umanitarie ai più bisognosi ed evitare ulteriori sofferenze civili”. L’Ue chiede lo stop del conflitto e libero accesso agli aiuti umanitari.