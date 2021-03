Regno Unito: durante il Ramadan possibilità per i musulmani di vaccinarsi di notte. Campagna informativa in 13 lingue

Agli oltre tre milioni di musulmani del Regno Unito il governo britannico darà la possibilità di vaccinarsi di notte, durante il mese di Ramadan, a partire da metà aprile. È dall’inizio della pandemia che le minoranze etniche di origine africana e asiatica, tra le quali prevale la religione islamica, sono più colpite dal virus rispetto al resto della popolazione. Esperti di islamismo hanno dichiarato che non è vietato dalla religione del profeta vaccinarsi di giorno, mentre si digiuna e non si beve, dall’alba al tramonto, ma una parte della popolazione pakistana e del Bangladesh ha paura ad uscire di casa. Il ministro responsabile per la campagna di vaccinazione Nadhim Zahawi ha spiegato che alcuni musulmani temono di dover interrompere il digiuno per gli effetti collaterali provocati dal vaccino. Altri sono preoccupati che il farmaco contenga sostanze animali proibite dalla loro religione. Per la Gran Bretagna il mese sacro del calendario islamico coincide con un momento chiave della campagna di vaccinazione quando il farmaco dovrebbe raggiungere tutti gli ultracinquantenni. Fino ad oggi sono venti milioni i cittadini britannici che hanno ricevuto la prima iniezione. Oltre a dare ai musulmani la possibilità di vaccinarsi di notte il governo britannico sta anche conducendo una campagna, su radio e televisioni locali, in 13 lingue alla quale partecipano leader religiosi e medici per convincere i musulmani che possono vaccinarsi.