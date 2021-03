Diocesi: Cremona, sette progetti superano la prima fase della selezione per l’adeguamento liturgico della cattedrale

Si è conclusa la prima fase relativa al bando per l’adeguamento liturgico della cattedrale di Cremona. È, infatti, terminata la prima fase di progettazione, a cui hanno partecipato 62 gruppi per i quali erano state riscontrate positivamente le condizioni di partecipazione. Sono stati ammessi al concorso i 51 gruppi di lavoro che hanno presentato entro il termine indicato nel bando la loro proposta progettuale all’indirizzo di posta certificata comunicato a tutti i coordinatori.

La giuria, relativa alla prima fase concorsuale, si è riunita lunedì 15 febbraio nel Seminario vescovile di Cremona, per esaminare gli elaborati ricevuti. Dopo la visione complessiva degli elaborati, la giuria ha svolto un “approfondito dibattito”, al termine del quale ha individuato, con parere unanime, sette idee progettuali da far sviluppare per la seconda fase concorsuale. Nei giorni successivi, è stato comunicato a tutti i gruppi l’esito della giuria di prima fase concorsuale mantenendo segreta l’associazione codice numerici-coordinatori dei gruppi di lavoro.

Ora l’iter prevede un sopralluogo aperto a tutti i partecipanti dei sette gruppi ammessi, per un approfondimento direttamente in cattedrale. Quindi, viene dato il tempo per la presentazione degli elaborati che prevede la consegna entro il 22 giugno. La composizione della giuria di seconda fase verrà resa pubblica entro l’8 marzo 2021.