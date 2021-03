Myanmar: suora in ginocchio davanti alla polizia antisommossa. Card. Bo (Yangon), “siamo pronti a mediare un dialogo nuovo e tempestivo tra le parti”

Il suo nome è sister Ann Nu Thawng ed è una religiosa delle missionarie di San Francesco Saverio di Myitkyina, dello Stato del Kachin. Le foto che la riprendono inginocchiata davanti alla polizia antisommossa sono forse l’immagine-simbolo della giornata più difficile e sanguinosa ieri in Myanmar. A rilanciare la foto è da Yangon, il card. Charles Bo, presidente dei vescovi del Myanmar, che segue con apprensione le manifestazioni in tutto il Paese.

Sister Nu Thawng, a SFX nun, is begging the police force NOT to shoot the civilians who are protesting for their freedom, human rights and liberty. pic.twitter.com/7p4BtZMF89

— Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 28, 2021