Diocesi: Trento, domani terza puntata di “Vulnerabili” su umiltà e verità

Quali urgenze per una Chiesa chiamata a portare la Parola che è Gesù, incrociando desideri e vicende di donne e uomini immersi in una crisi pandemica che sembra non avere più fine? È il filo conduttore della serie video “Vulnerabili – Atti di speranza nella pandemia”, giunta alla terza puntata, in onda martedì 2 marzo, alle 20.30, su Telepace Trento e in diretta streaming sul canale YouTube del Servizio Comunicazione della diocesi.

La terza puntata, interamente girata a Trento (la prima era stata realizzata nel Basso Sarca, la seconda in Fiemme e Fassa), mette al centro il rapporto tra due parole chiave nel percorso di maturazione umana e dell’esperienza credente: umiltà e verità. Alla riflessione dell’arcivescovo Lauro Tisi a partire da un brano degli Atti degli Apostoli (l’incontro tra Filippo e l’eunuco descritto nel capitolo 8) fanno eco le testimonianze di: Maria Prodi, insegnante del liceo Prati di Trento; don Mauro Angeli, cappellano del carcere di Spini, e Silvia Perciavalle, giovane volontaria impegnata nella struttura penitenziaria; Joel Splinker, messicano di origini, insegnante di religione e volontario nella chiesa di Centochiavi, trasformata da fine gennaio in dormitorio per i senza dimora.