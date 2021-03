Benedetto XVI: al Corriere della Sera, “viaggio in Iraq molto importante, ma anche pericoloso”

“Credo che sia un viaggio molto importante”. Così Benedetto XVI, intervistato dal Corriere della Sera, risponde ad una domanda sull’imminente viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq. “Purtroppo cade in un momento molto difficile che lo rende anche un viaggio pericoloso: per ragioni di sicurezza e per il Covid”, prosegue il Papa emerito: “E poi c’è la situazione irachena instabile. Accompagnerò Francesco con la mia preghiera”. Non manca un riferimento al nuovo premier italiano, Mario Draghi: “Speriamo che riesca a risolvere la crisi. È un uomo molto stimato anche in Germania”. Su Biden, il secondo presidente cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy, Ratzinger esprime qualche riserva sul piano religioso: “È vero, è cattolico e osservante. E personalmente è contro l’aborto. Ma come presidente, tende a presentarsi in continuità con la linea del Partito democratico… E sulla politica gender non abbiamo ancora capito bene quale sia la sua posizione”.