Diocesi: Roma, domani il webinar “Comunicazione e social network” con Massimiliano Padula

“Comunicazione e social network”. È il titolo dell’incontro che si terrà domani, 2 marzo, alle 20, nell’ambito del corso on line “Ascoltare e farsi ascoltare”. Ad intervenire sarà Massimiliano Padula, sociologo dei media e presidente del Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom).

Organizzato dall’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del Vicariato di Roma, l’evento sarà trasmesso “live” sul canale YouTube di Radiopiù e sulla pagina Facebook del web radio romana.

L’incontro, gratuito e rivolto a tutti, si articolerà in due parti: nella prima, dalle 20 alle 20.30, interverrà il relatore sulla tematica prescelta, la seconda, invece, fino alle 21, sarà riservata all’interazione con gli ascoltatori che potranno porre domande in diretta per iscritto. Modererà la giornalista Francesca Baldini.

“Proveremo – spiega Padula – a tracciare un’analisi del tempo presente sempre più orientato dalle logiche della Rete. Dalla comunicazione digitale allo scenario ‘social’, dai rischi alle prospettive educative, fino alle nuove sfide derivate dalla pandemia, il webinar sarà un’opportunità per capire che oggi il comunicare tocca ambiti, saperi e sensibilità differenti. E necessità soprattutto di una presa di coscienza molteplice che va al di là della semplice produzione di contenuti e della dimensione strumentale, ma implica soprattutto prospettive puramente umane come l’incontro, il bene, il silenzio e l’ascolto”.

Padula insegna comunicazione alla Pontificia Università Lateranense e ha recentemente curato il volume “Comunicare il bene. Il caso Copercom: identità, strategie e innovazione”, edito da Armando Editore.