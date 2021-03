Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 4,3 milioni di dosi, vaccinate più di 1,4 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 4.302.717 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 1.400.262 le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino necessarie per la immunizzazione.

In totale sono 2.660.538 le somministrazioni a donne e 1.642.179 quelle a uomini. Se si considerano le categorie, sono 2.332.283 le somministrazioni tra gli operatori sanitari e socio-sanitari, 733.022 tra il personale non sanitario, 398.429 tra gli ospiti di strutture residenziali, 618.211 tra gli over 80, 62.411 tra gli appartenenti alle Forze armate e 158.361 tra il personale scolastico. La fascia d’età che vede più persone sottoposte a somministrazione è quella tra i 50-59 anni (945.363) seguita da quella dei 40-49 (743.496); complessivamente gli over 60 sono 1.637.097.

Rispetto alle 5.830.660 dosi finora disponibili in tutta Italia (4.537.260 di Pfizer/BioNTech, 1.048.800 di AstraZeneca e 244.600 di Moderna), ne sono state inoculate il 73,8%. La Valle d’Aosta presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 93,6%. Seguono P.A. Bolzano (88,8%) e Campania (82,8%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (672.825) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (420.604) ed Campania (391.950).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.963.301 a fronte di 2.300.517 effettuate a febbraio, delle quali 1.304.476 nella seconda metà del mese durante la quale – secondo i dati disponibili al momento – sono state 1.200.795 le persone alle quali è stata inoculata la prima dose e 103.681 quelle che hanno ricevuto la seconda.