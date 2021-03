Emergenza freddo: Caritas Napoli, nuova raccolta di coperte per i senza fissa dimora

La Caritas diocesana di Napoli rilancia l’iniziativa della raccolta di coperte per i senza fissa dimora, in questo periodo nel quale fa ancora freddo, soprattutto la notte. “Le richieste di coperte per i nostri fratelli senza dimora aumentano”, spiega la Caritas diocesana, che fa ripartire “l’appello per la raccolta di plaid, pile, coperte e piumoni (singole e matrimoniali), logicamente sanificati, puliti e in rispetto delle misure anti Covid”. Una volta raccolto quanto richiesto, occorre fare la consegna presso i centri: al mattino, dalle ore 9 alle 13, presso l’Associazione “Centro La Tenda” in Via Sanità n. 95/96; nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, presso il Centro diurno “Binario della Solidarietà”, in Via Taddeo da Sessa n. 93. La Caritas ringrazia “chiunque si farà strumento della Provvidenza”.