Achille Ardigò: webinar Rosa Bianca e Il Margine, “Un uomo del nostro tempo tra diaconia e profezia laicale”

“Un uomo del nostro tempo tra diaconia e profezia laicale”: è il titolo dell’incontro in streaming che si svolgerà questa sera (ore 20.45) per ricordare i cento anni della nascita del professor Achille Ardigò, sociologo, politologo, tra gli interpreti del Consiglio Vaticano II. “La sua capacità di lettura di un mondo in trasformazione, sempre dentro la realtà (mai sopra), la sua passione per la ricerca rivolta al futuro e il percorso condiviso con la Rosa Bianca” hanno trovato forma in interventi a più voci raccolti nel numero speciale della rivista “Il Margine”, che verrà presentato durante il webinar. Dopo l’introduzione a cura di Francesco Ghia e Fabio Caneri, interverranno: Fulvio De Giorgi, Laura Rozza, Michele Nicoletti, Grazia Villa, Vincenzo Passerini, Paolo Pizzichini, Paolo Marangon. L’incontro sarà trasmesso su YouTube e Facebook. Sarà possibile prendere parte alla videoconferenza da computer, tablet o smartphone collegandosi alla piattaforma GoToMeeting.