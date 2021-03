Parità di genere: Acli Roma, nel pomeriggio la ministra Bonetti, la giornalista Botteri e Borzì si raccontano in un web talk

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° marzo, alle 17, il web talk promosso dalle Acli di Roma aps dal titolo “Mi vanto di essere donna – Storie di donne tra ostacoli, opportunità e proposte”. L’evento rientra nell’ambito di “E…vento di donna”, un progetto che le Acli di Roma portano avanti in rete, grazie al sostegno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Previsto l’intervento della ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, della giornalista Giovanna Botteri e del presidente delle Acli Roma, Lidia Borzì. L’obiettivo è quello di contrastare le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne tramite azioni di sensibilizzazione che puntino al cambiamento socio-culturale. A partire dalla propria esperienza, le partecipanti al talk rappresenteranno le difficoltà e le opportunità dell’esser donna nel proprio ambito di impegno quotidiano in modo da accendere i riflettori sulla condizione delle donne. Un intreccio tra storie, riflessioni e proposte in vista dell’imminente Giornata internazionale del prossimo 8 marzo. L’evento potrà essere seguito in diretta sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma aps.