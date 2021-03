Tossicodipendenze: Squillaci (Fict) nominato direttore per l’area delle Comunità terapeutiche di Issup Italia. “Fondamentale riconoscere centralità della persona”

Luciano Squillaci, presidente della Fict, è stato nominato direttore per l’area delle Comunità terapeutiche di Issup Italia, Società internazionale che riunisce professionisti che si occupano della prevenzione e del trattamento e del recupero delle dipendenze da sostanze. Durante il meeting on line dei componenti del Consiglio di indirizzo di Issup Italia, che si è svolto oggi, Squillaci ha evidenziato l’importanza della formazione e della ricerca, definendoli come “due binari che coincidono e si intersecano, dandosi linfa vitale reciprocamente”. “Il sistema delle dipendenze in Italia ha necessità di aggiornamento costante, anzi la valutazione dell’outcome dei trattamenti e degli interventi nelle dipendenze – ha affermato – è prioritario. Abbiamo ormai capito che inseguire le droghe è una battaglia persa da anni, mentre fondamentale è riconoscere la centralità della persona con una nuova politica umanitaria”.

“Per le Comunità – ha ribadito il presidente della Fict – Issup sarà fondamentale per promuovere l’aspetto scientifico della ricerca sul trattamento e comprendere lo stato dell’arte della terapia rispetto all’ambiente di riferimento”. Squillaci ha anche ricordato: “In Italia il privato accreditato è per il 90% ente del Terzo settore non lucrativo. Tutte le organizzazioni del Terzo settore e, in particolare, quelle che si occupano di dipendenze, in questo ultimo anno, hanno pagato costi senza precedenti. Ci siamo comunque organizzati offrendo risposte adattive e per essere in grado di dare continuità di presenza anche durante il primo lockdown. Abbiamo dimostrato creatività e coesione sociale, inventando soluzioni, generando cambiamento”. Il presidente della Fict ha concluso: “Ancora va approfondita e rivista la questione della pari dignità dipartimentale del servizio pubblico e privato sociale nel settore delle dipendenze”.