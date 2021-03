Tossicodipendenze: De Cristoforo (Casa Rosetta), “con Issup facilitiamo uno scambio di buone prassi tra i professionisti in prevenzione, trattamento e recupero”

“L’associazione Casa famiglia Rosetta di Caltanissetta ha l’onore di essere la sede Issup in Italia, grazie a un rapporto nato nel 2016. Lo scopo prioritario è lo sviluppo di attività nell’ambito dei servizi che operano nel recupero di persone che vivono il dramma delle dipendenze patologiche e comportamentali”. Lo spiega Giorgio De Cristoforo, presidente di Casa famiglia Rosetta, dove avrà la sede in Italia Issup, Società internazionale che riunisce professionisti che si occupano della prevenzione e del trattamento e del recupero delle dipendenze da sostanze. “In particolare – afferma il presidente di Casa famiglia Rosetta – l’obiettivo è creare scambio di buone prassi tra i professionisti del settore, incentivare percorsi di formazione continua per offrire agli utenti risposte sempre più qualitative ed efficaci”. Altro obiettivo, aggiunge, è “sensibilizzare anche le politiche sociali per una sempre maggiore umanizzazione e attenzione verso il settore delle dipendenze patologiche, troppo spesso dimenticato”.

Conclude De Cristoforo: “La nostra associazione si muove su tre pilastri: l’attenzione, la spiritualità e la formazione con particolare attenzione all’aggiornamento e qualificazione del nostro programma terapeutico”. “Casa Rosetta” è la onlus fondata a Caltanissetta negli anni Ottanta da don Vincenzo Sorce, operante nel campo delle dipendenze patologiche e di altre fragilità.