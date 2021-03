Vescovi sardi: dopo 20 anni la Sardegna in pellegrinaggio ad Assisi per l’offerta dell’olio

A conclusione degli esercizi spirituali guidati da mons. Francesco Cacucci, il 25 e 26 febbraio la Conferenza episcopale sarda (Ces) si è riunita per la programmata assemblea ordinaria.

“Dopo aver esaminato gli aspetti amministrativi riguardanti l’attività ordinaria della Conferenza episcopale, della Facoltà Teologica e del Seminario Regionale – riferisce in un comunicato diffuso oggi il segretario della Ces, mons. Corrado Melissi – si è provveduto all’approvazione dei bilanci dei Tribunali ecclesiastici dell’Isola. I vescovi hanno inoltre rivisto la bozza della Nota sull’esortazione di Papa Francesco Amoris laetitia, aggiungendovi delle integrazioni, con l’obiettivo di promulgarla nei primi mesi del 2021, a cinque anni dalla sua pubblicazione e nell’anno dedicata alla stessa esortazione”. La riflessione ha anche preso in esame “il programma generale che vedrà i vescovi sardi insieme alle Chiese locali, protagonisti del pellegrinaggio ad Assisi il 3 e 4 ottobre prossimo, in occasione dell’offerta dell’olio per la lampada che arde presso la tomba di S. Francesco. Dopo vent’anni, spetta infatti alla Sardegna compiere questo gesto, in collaborazione con la Presidenza della Regione, il sindaco del capoluogo e i sindaci rappresentanti dei comuni, insieme ai tanti pellegrini che, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, saranno presenti”, si legge ancora nel comunicato.

La Conferenza ha preso atto anche dei criteri fatti conoscere dalla Cei per la partecipazione alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, prevista nel prossimo mese di ottobre a Taranto e ha condiviso l’iniziativa promossa dall’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, in sintonia con il patrocinio già espresso dai massimi Enti amministrativi e culturali regionali, volta ad ottenere il riconoscimento dei Monumenti della civiltà nuragica come patrimonio identitario della Sardegna di valore universale. I vescovi hanno infine provveduto alla nomina di padre Ilario Bianchi del Pime, della diocesi di Sassari, all’Ufficio regionale per le missioni. La Conferenza si riunirà prossimamente il 12 e 13 aprile.