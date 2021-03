Ambiente: Greenaccord, “si introduca la tutela in Costituzione”

“Si proceda a votare l’introduzione della tutela dell’ambiente nella Carta costituzionale superando anni di rinvii. I presidenti di Senato e Camera si adoperino per accelerare i lavori, garantendo un rapido iter per le quattro letture necessarie alla modifica costituzionale”. è quanto si chiede in una petizione su Change.org: tra i soggetti patrocinatori c’è anche Greenaccord. “Il degrado ambientale, gli inquinamenti di aria, acqua e suolo, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico stanno distruggendo gli habitat e sono stati anche una delle cause della diffusione della pandemia e che la crisi climatica rischia di essere catastrofica”, ricorda Greenaccord.