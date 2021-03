Inclusione: Unaoc e Liga, un video contro razzismo e discriminazione con i calciatori delle squadre spagnole

La massima serie calcistica maschile del campionato di calcio spagnolo La Liga e l’Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite (United Nations Alliance of Civilizations – Unaoc) hanno dato il via a una collaborazione per sensibilizzare il grande pubblico sulla responsabilità sociale nel promuovere la diversità, l’inclusione e il rispetto reciproco come mezzo di prevenzione dell’estremismo violento.

Entrambe le organizzazioni lavoreranno insieme durante le prossime due stagioni per realizzare progetti e iniziative che promuovano l’educazione, l’integrazione sociale e l’uguaglianza di genere, e che sostengano la lotta al razzismo e alla discriminazione basata sulla religione, l’etnia e il genere.

Il primo risultato della cooperazione tra Unaoc e LaLiga è un video che promuove la campagna #OneHumanity di Unaoc e che vede la partecipazione dei principali giocatori delle squadre de La Liga, tra cui Real Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Alavés, Huesca, Osasuna, Celta Vigo, Atlético Madrid, Levante, Real Betis, Granada, Sevilla, Valencia ed Elche. Unaoc e La Liga hanno anche concordato di sostenersi a vicenda nella promozione di progetti rilevanti usando le proprie reti globali.