Ue: Sassoli sullo Strumento di ripresa e resilienza, “voto storico del Parlamento”. Agli Stati, “ora non c’è tempo da perdere”

“L’Unione europea non si ferma e il via libera oggi del Parlamento europeo al Recovery Resilience Facility (Rrf) – il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso ai fondi europei – è un’altra decisione storica per guidare la ripresa”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli a seguito della votazione sullo Strumento di ripresa e resilienza. “Questa è l’Europa che corre nella direzione giusta, con soluzioni in forte discontinuità col passato e capace di sostenere i cittadini e la loro vita consentendo agli Stati di avere risorse per programmare il loro futuro”. Aggiunge: “Ora la parola passa agli Stati membri per far partire il Next Generation Eu. Ci attendiamo che i parlamenti nazionali accelerino la ratifica dell’aumento delle risorse proprie dell’Unione, essenziale per emettere bond e finanziare la ripresa. Non c’è tempo da perdere e ogni ritardo sarebbe un danno enorme a cittadini e imprese”.