Incidenti sul lavoro: Mcl Toscana, “cinque morti in una settimana in Toscana, c’è anche un’emergenza sicurezza”

“Il pesantissimo bilancio della emergenza Covid-19 e le drammatiche conseguenze che determina sul piano umano, economico e sociale, non debbono far dimenticare che esiste anche una emergenza sicurezza sul lavoro. Cinque morti in una settimana in Toscana rappresentano un dato che non può suscitare solo sconcerto e dolore”. Lo scrive in una nota la presidenza regionale del Movimento cristiano lavoratori della Toscana. “Ci sono controlli inadeguati, anche per carenze di personale, da parte dei competenti servizi della Usl, persiste una diffusa area di lavoro in nero e un massiccio ricorso al sub appalto all’insegna del risparmio. Troppo spesso le regole non vengono rispettate e non c’è il doveroso rispetto per la vita umana e per la dignità del lavoro”, continua l’Mcl toscano. Che lancia un appello al nuovo governo della Regione, al nuovo governo nazionale che si costituirà a breve, al Parlamento: “Occorre affrontare in modo adeguato e tempestivo, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, anche l’emergenza lavoro”.