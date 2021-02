Giornata del malato: Lourdes, domani messa internazionale e rosario. Iniziative online per medici e responsabili pellegrinaggi

I fedeli potranno recarsi al santuario di Lourdes solo per le celebrazioni, domani, nella Giornata del malato. A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno non è stato possibile stilare un calendario di iniziative. Ma la preghiera non si ferma. Sarà celebrata la messa internazionale e sarà recitato il rosario. I pellegrini, però, non potranno pregare alla grotta di sera. Perché dalle 18 scatta il coprifuoco.

In programma, anche un raduno online di tutti i direttori dei pellegrinaggi e delle ospitalità, nelle giornate dell’11 e del 12. Mentre il 13 febbraio l’incontro sul web sarà dedicato ai medici. In preparazione della Giornata del malato, nel santuario mariano dei Pirenei, è stata recitata la novena alla Madonna, che si concluderà proprio domani.