Cinema: Acec, al via la seconda edizione di “Fedi in gioco a scuola”

È partita a febbraio “Fedi in gioco a scuola”, seconda edizione della rassegna cinematografica sul dialogo interreligioso promossa dall’Acec – con il supporto di Miur Mibact – “per educare gli studenti, attraverso il cinema, all’incontro e al confronto tra fedi diverse. Per scoprire, anche attraverso i film, l’assurdità di pregiudizi, razzismi, discriminazioni e per lavorare sui concetti di pace, solidarietà, responsabilità e non violenza, valori base della cittadinanza inclusiva”.

A realizzare il progetto dell’Associazione cattolica esercenti cinema circa 30 Sale della comunità su tutto il territorio nazionale, che coinvolgeranno 370 classi e circa 10.000 studenti di ogni ordine e grado, con un programma gratuito di documentari e cortometraggi di livello internazionale (scelti in collaborazione con Religion Today Filmfestival).

Data l’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle sale cinematografiche, la proposta si articolerà on line: le Sale della comunità organizzeranno proiezioni per le scuole da tenersi “a distanza” (grazie alla partnership tecnica di Mymovies).

La visione sarà accompagnata da una scheda didattica di approfondimento, redatta da esperti di media education, e – per i cortometraggi – anche da un video di commento al film, che potrà essere di supporto nella discussione in classe, dopo la visione.

A completamento dell’offerta formativa, pensata sia per gli studenti che per gli insegnati, Acec organizzerà webinar con la partecipazione di rappresentanti di diverse religioni, critici cinematografici, accademici, autori, attori e registi.

Tra i titoli proposti, i cortometraggi vincitori del premio MigrArti come “Il mondiale in piazza” di Vito Palmeri; “Indovina chi ti porto per cena” di Amin Nour, “Palla prigioniera” di Hermes Mangialardo, i corti internazionali “Ave Maria” di Basil Khalil (Francia, Germania, Palestina, 2015) e “Gas Pipe” di Hossein Darabi (Iran, 2016); infine i documentari “Paese nostro” di Michele Aiello, Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zava-rise; “Sorelle d’Italia” di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli; “Il Sistema Sanità” di Andrea De Rosa e Mario Pistolese; “African Dreamers” del collettivo Hic Sunt Leones e “Nel bene e nel male” di Lorenzo Stanzani. L’iniziativa proseguirà fino al 31 maggio 2021.