Minori: Salesiani, un webinar sulle tecnologie digitali per rintracciare i bambini fuggiti e scomparsi

Nel corso della 59ª Sessione della Commissione per lo sviluppo sociale, in corso dall’8 al 17 febbraio presso la sede delle Nazioni Unite di New York, è stato presentato il lavoro che i salesiani svolgono in India per rintracciare i bambini fuggiti e scomparsi. I dati, riferisce l’agenzia salesiana Ans, sono stati illustrati da Maheswari Balan, ricercatrice e analista della rete salesiana YaR (Young at Risk), durante un webinar svoltosi ieri e incentrato sulle tecnologie digitali usate per rintracciare i minori senzatetto. I lavori della Commissione sono incentrati, nello specifico, su un tema prioritario, ossia “La transizione verso uno sviluppo sostenibile: il ruolo delle tecnologie digitali sullo sviluppo sociale e il benessere di tutti”. L’evento è stato organizzato dalla Congregazione della Missione e dall’Associazione delle Sorelle ministre della carità, ed è stato sponsorizzato dalla Procura missionaria salesiana di New Rochelle “Salesian Missions”. Balan ha posto l’attenzione sulle tecnologie digitali, mostrando come esse vengano usate per rintracciare, salvare e riabilitare i bambini sulla strada, riducendo così l’estensione del fenomeno dei senzatetto. Con oltre 11 milioni di bambini senza fissa dimora in India, “c’è bisogno di tutta l’intraprendenza e l’innovatività che la mente umana può pensare, per affrontare questo problema critico”. Balan ha evidenziato che attraverso il software di YaR, “Child Miss”, è stato possibile raggiungere 309.279 bambini. Di questi, il 75% si è ricongiunto con i loro genitori. Quelli che invece non possono essere collocati a casa, sono inseriti in un ambiente sicuro, dove vengono fornite l’istruzione, la salute e le competenze necessarie per essere impiegati nel mondo del lavoro. Nel corso dell’evento sono intervenuti Bill Soward, direttore esecutivo di “Shelter Tech”, Renato Lima, presidente internazionale, Lydia Stazen, direttore esecutivo dell’Institute of Global Homelessness e Rajarshi Sircar, ricercatore dell’organizzazione “Loreto Rainbow Homes”. Il webinar è stato moderato da suor Teresa Kotturan, rappresentate all’Onu dell’Associazione delle Sorelle ministre della Carità.