Diocesi: Civitavecchia, nuovo nome per la parrocchia di Pantano. Sarà dedicata a Santa Maria della Consolazione e Sant’Agostino vescovo

Santa Maria della Consolazione e Sant’Agostino Vescovo: è la nuova denominazione della parrocchia del quartiere Pantano a Civitavecchia. A determinare il cambiamento è un decreto del vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Gianrico Ruzza, in occasione del ventiseiesimo anniversario dalla lacrimazione della statua della Madonnina, conservata all’interno della chiesa parrocchiale. “Al fine di incrementare e mantenere vivo il culto mariano – si legge nel decreto – considerata la pietà popolare mariana radicata nella vita dei fedeli di questa amata Chiesa, che si recano nella località Pantano di Civitavecchia, per apprendere alla scuola di Maria, Madre di ogni consolazione, il cammino della fede, vivendo nella preghiera e nella carità sotto l’azione dello Spirito Santo, decreto che dal giorno 2 febbraio 2021 la denominazione parrocchia S. Agostino, sita in borgo Pantano, strada Fontanatetta cambi in questa nuova denominazione e che così dovrà chiamarsi da ora in avanti”. La parrocchia, che è anche santuario della Madonna delle lacrime, celebrerà la festa patronale ogni anno l’ultima domenica di agosto, secondo quanto previsto ancora dal decreto episcopale. “Maria, nostra Maestra nella fede, ci comunica il senso del nostro vivere e ci consola in questo tempo segnato dalla pandemia del coronavirus”, aggiunge mons. Ruzza nel documento ufficiale e ricorda infine le “molte storie scolpite nella memoria del nostro popolo che manifestano l’azione di Maria, che soccorre la nostra umanità ferita, ma sempre in cammino”.