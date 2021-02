Cinema: Giraldo (Acec), “con ‘Fedi in gioco’ vogliamo stimolare la cultura dell’incontro e della pace”

“Attraverso la seconda edizione di ‘Fedi in gioco – Cinema e dialogo interreligioso’, l’Acec desidera che le realtà ecclesiali riescano ad aprirsi alla contemporaneità attraverso il cinema; e stimolare la coscienza critica delle persone verso la cultura dell’incontro e della pace”. Lo afferma Francesco Giraldo, segretario generale dell’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec), a proposito della rassegna cinematografica sul dialogo interreligioso “Fedi in gioco a scuola”, partita a febbraio. “Per favorire un’idea di dialogo interreligioso è importante comprendere il contesto odierno, intessuto da complessità, dal pluralismo culturale e da un ‘politeismo dei valori” – aggiunge Giraldo -. È fondamentale la conoscenza delle singole religioni: non ci può essere pace tra i popoli di questo mondo senza il dialogo tra le religioni universali. La risposta al bisogno della religione è positiva solo se le religioni diventano una ‘riserva di senso’ per riconoscere e difendere valori essenziali come quello della dignità umana”.

Il segretario generale dell’Acec conclude: “Le religioni possono essere fattore di unità, di integrazione e di armonia, o essere, al contrario, elementi che giocano a favore del conflitto. È responsabilità di tutte le religioni quella di delegittimare la guerra, il conflitto e la violenza per lavorare coese alla costruzione della pace”.

“Fedi in gioco a scuola” è promossa dall’Acec – con il supporto di Miur Mibact – per educare gli studenti, attraverso il cinema, all’incontro e al confronto tra fedi diverse. Per scoprire, anche attraverso i film, l’assurdità di pregiudizi, razzismi, discriminazioni e per lavorare sui concetti di pace, solidarietà, responsabilità e non violenza, valori base della cittadinanza inclusiva.