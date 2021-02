Tumori del sangue: Ail, dal 12 febbraio la campagna #iosonoarischio per sostenere i pazienti ematologici e le loro famiglie

“#iosonoarischio. I pazienti con tumore del sangue oggi hanno ancora più bisogno di te”. Quello lo slogan della campagna di raccolta fondi lanciata, dal 12 al 22 febbraio, da Ail, impegnata da oltre 50 anni nella lotta contro i tumori del sangue e nel sostegno dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. “La battaglia contro i tumori del sangue non è mai stata così impegnativa come nella fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo”, viene spiegato in una nota nella quale si sottolinea che, comunque, “in questo periodo tanto complesso e difficile per tutti, Ail continua a essere sempre accanto ai pazienti e a mettere in campo iniziative straordinarie per sostenere le numerose attività dell’associazione”.

La campagna, a cui si può contribuire con un sms solidale al 45582, ha l’obiettivo di “ricordare che, in un momento come questo, in cui i pazienti ematologici hanno maggiore necessità di sostegno e sono particolarmente fragili, non possiamo permettere che vengano a mancare risorse preziosissime per affrontare le malattie ematologiche, col conseguente rischio di tagli a servizi fondamentali”.

Ail, con le sue 82 sezioni diffuse su tutto il territorio nazionale e grazie all’impegno quotidiano dei suoi oltre 18.000 volontari, ha contribuito con enormi sforzi a garantire, anche in una congiuntura così impegnativa, la continuità assistenziale e la presa in carico dei pazienti, e a sostenere la ricerca scientifica.